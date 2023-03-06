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НовостиПроисшествия6 марта 2023 11:44

Мужчина распылили в лицо инвалиду перцовый баллончик в метро Москвы

Инцидент произошел в межстанционном переходе на станции «Проспект Вернадского»
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Мужчина из хулиганских побуждений распылил в лицо инвалиду перцовую жидкость

Мужчина из хулиганских побуждений распылил в лицо инвалиду перцовую жидкость

Фото: прокуратура Москвы

В Москве злоумышленник распылил в лицо 30-летнему мужчине-инвалиду содержимое перцового баллончика. Столичная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося, сообщили в телеграм-канале ведомства.

Инцидент произошел в межстанционном переходе станции «Проспект Вернадского». Мужчина из хулиганских побуждений распылил в лицо инвалиду перцовый баллончик, пострадавший получил телесные повреждения.

Правоохранители оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался 46-летний житель Московской области. Решается вопрос о его привлечении к уголовной ответственности.

Ранее KP.RU писал, что пьяный пассажир разбил стекло в дверях вагона на станции метро «Тверская» в Москве. По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ «Вандализм». Злоумышленника задержали и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.