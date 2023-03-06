Девятибалльные пробки ожидаются в Москве перед 8 Марта

Час пик начнется с 16:00 из-за сокращенного рабочего дня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве перед Международным женским днем – 6 и 7 марта – ожидаются пробки до девяти баллов. Основные заторы могут образоваться в центре города, на МКАД, ТТК, а именно рядом с кафе и ресторанами, цветочными рынками, крупными ТЦ, предупредили в пресс-службе столичного Дептранса.

Кроме того, в полтора-два раза может увеличиться время проезда возле Рижского рынка, Даниловского рынка, ТК «Садовод», Площади Киевского вокзала, Комсомольской площади и Совхоза им. Ленина.

Также из-за сокращенного дня час пик в Москве начнется немного раньше – с 16:00. В городе будет на 50-100 автомобилей больше, чем в обычные дни. Однако 8 марта на дорогах станет свободнее – ожидается около 4-5 баллов.

Ранее KP.RU писал, что более 400 праздничных мероприятий подготовили к Международному женскому дню в Москве. Они пройдут в парках, музеях и культурных центрах.