Стоматолог Балакирева объяснила, зачем нужно удалять зубы мудрости

Врач советует удалять зубы мудрости, чтобы избежать кариеса Фото: Shutterstock

Зубы мудрости провоцируют кариес и сдвигают своих «соседей», исправить положение может только их удаление, рассказала врач-ортодонт Мария Балакирева в беседе с «Москвой 24».

По словам специалистки, иногда «восьмерки» прорезаются зигзагообразно, тем самым мешают другим зубам в ряду и взывают деформацию прикуса.

«С возрастом челюсть с прямыми и ровными зубами вполне может превратиться в "забор", когда одни зубы будут находить друг на друга в шахматном порядке», - предупредила она.

Врач добавила, что зуб мудрости также способен привести к кариесу корня соседней «семерки». Кариес корня нельзя вылечить, поэтому зуб придется удалять. Еще одна проблема – образование «капюшона»: «восьмерка» приподнимает десну, в нее попадают остатки пищи, которые непросто вычистить. В этом случае зуб также начинает портиться.

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