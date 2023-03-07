Ефимов: В новом жилом квартале в районе Соколиная Гора появятся школа, детсад и культурно-досуговый центр

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о строительстве нового квартала на востоке столицы. Для этого в районе Соколиная Гора приведут в порядок фактически заброшенную сейчас территорию в 23,99 гектара. Эту землю пока занимают склады и технические строения. Но стоять им тут остаётся недолго. Вместо них появятся жилые дома для участников реновации. Их общая площадь - около 250 тысяч квадратных метров. К ним добавятся различные общественно-деловые сооружения ещё примерно на 163 тысячи «квадратов». Здесь смогут открыться более 4,2 тысячи новых рабочих мест. К тому же и с транспортом у будущих работников проблем не будет. Отсюда пешком можно добраться до ближайших станций метро - «Шоссе Энтузиастов» и «Авиамоторная».

«Инвестиции в развитие территории составят около 38 миллиардов рублей, - отметил заммэра. - Ежегодный бюджетный эффект для города после реализации проекта - почти 1,4 миллиарда рублей».

Проект учитывает и развитие социалки в будущем квартале. Подробнее об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. Для жителей откроют новую школу на 650 мест и детский сад на 275 малышей. Плюс ко всему рядом разместится культурно-досуговый центр. Его площадь - 10 тысяч квадратных метров.

«На участке также появятся объекты гаражного назначения более чем на 1,2 тысячи автомобилей, судебный участок, отделения банков, магазины и предприятия общепита», - уточнил Гаман.

Напомним, проекты комплексного развития территории (КРТ) затрагивают сегодня в столице большинство бывших промзон и неэффективно используемых земель. Например, в порядок приведут такие площадки, как «Октябрьское Поле», «Коровино», «Кунцево», «Алтуфьевское Шоссе», «Братцево», «Теплый Стан» и «Автомоторная». Помимо этого, городские операторы реорганизуют 15 участков в бывших промзонах «Южный порт», «Зюзино», «Грайвороново», «Варшавское шоссе», «Северянин», «Кирпичные улицы», «Западная водонапорная станция», «Свиблово», «Кунцево», а также в производственной зоне «Алабушево». А ещё от заброшек избавятся сразу несколько районов - Хорошево-Мневники, Москворечье-Сабурово и Южнопортовый. В целом проекты КРТ дадут столице 550 тысяч новых рабочих мест, семь триллионов рублей вложений и около трех триллионов рублей поступлений в городской бюджет.