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НовостиПроисшествия7 марта 2023 6:36

Мужчина украл около 12 смартфонов у женщин на станциях метро Москвы

Общая сумма ущерба составила около 250 тысяч рублей
Роман ПОЛОСИКОВ
Мужчина украл около 12 смартфонов у женщин на станциях метро Москвы

Мужчина украл около 12 смартфонов у женщин на станциях метро Москвы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще с ноября 2022 года житель Ивановской области разработал схему, по которой он выслеживал на станциях метро женщин, держащих телефон в карманах верхней одежды. После этого он якобы случайно толкал жертву в суматохе и присваивал смартфон. Об этом рассказали в пресс-центре МВД России.

За все время ему удалось совершить около 12 краж, ущерб от которых составил не менее 250 тысяч рублей.

Сотрудникам правопорядка удалось задержать мужчину на одном из радиорынков, куда он пришел продавать новую партию награбленного. В ходе обыска подозреваемого, удалось обнаружить у него еще три похищенных смартфона.

Теперь мужчина предстанет перед судом по делу о кражах, за которые ему может грозить до шести лет лишения свободы.

Ранее KP.RU писал, что на блогеров-миллионников Чекалиных возбудили уголовное дело за неуплату налогов на сумму более 300 миллионов рублей. Не желая переходить на общую систему налогообложения, они открывали ИП на родственников и тем самым платили меньше налогов.