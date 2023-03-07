Мужчина украл около 12 смартфонов у женщин на станциях метро Москвы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще с ноября 2022 года житель Ивановской области разработал схему, по которой он выслеживал на станциях метро женщин, держащих телефон в карманах верхней одежды. После этого он якобы случайно толкал жертву в суматохе и присваивал смартфон. Об этом рассказали в пресс-центре МВД России.

За все время ему удалось совершить около 12 краж, ущерб от которых составил не менее 250 тысяч рублей.

Сотрудникам правопорядка удалось задержать мужчину на одном из радиорынков, куда он пришел продавать новую партию награбленного. В ходе обыска подозреваемого, удалось обнаружить у него еще три похищенных смартфона.

Теперь мужчина предстанет перед судом по делу о кражах, за которые ему может грозить до шести лет лишения свободы.

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