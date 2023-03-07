Женщина пыталась незаконно провезти в Москву ювелирных изделий на 1,7 миллиона рублей Фото: Федеральная таможенная служба РФ

Женщина, прибывшая из Турции в аэропорт Шереметьево, пыталась незаконно провезти ювелирные украшения на 1,7 миллиона рублей. Она пыталась пройти с ними через «зеленый» коридор. Об этом KP.RU рассказали в пресс-службе Федеральной Таможенной Службы.

Сотрудники Шереметьевской таможни обнаружили у женщины восемь золотых колец с бриллиантами и цепочку.

Шереметьевские таможенники нашли незадекларированные украшения ручной работы Фото: Федеральная таможенная служба РФ

Экспертиза показала, что найденные украшения — изделия ручной работы, которые были сделаны из золота 585 и 750 проб. Незадекларированные ювелирные изделия женщина планировала продавать в своем магазине аксессуаров.

Подобные действия женщины могут классифицировать как контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов, а статья за подобное правонарушение может грозить штрафом до одного миллиона рублей, а также лишением свободы до семи лет.

Ранее KP.RU писал, что Домодедовские таможенники не дали вывезти в Турцию более 190 тысяч швейцарских франков. Эта сумма в 20 раз превышает допустимую, а за такое правонарушение, пассажиру может грозить до четырех лет лишения свободы.