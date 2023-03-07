Курс по аддитивным технологиям запускают в «Московской технической школе»

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

В Московском политехническом университете разработали три учебных модуля по аддитивным технологиям. Так называют сферу, связанную с 3D-печатью. Преподавать модули будут в рамках проекта «Московская техническая школа» (МТШ). Слушателями могут стать столичные инженеры, которым необходимо повысить профессиональную квалификацию, или интересующиеся перспективным направлением новички.

— Благодаря плодотворному сотрудничеству специалистов Московского политехнического университета и МТШ, программа «Аддитивные технологии» пополнилась тремя учебными модулями. На их базе студенты получат все необходимые теоретические компетенции в области 3D-технологий, а также в полной мере освоят практические методы управления процессом трехмерной печати, что в совокупности позволит им успешно применять полученные знания в своей работе, — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы Владислав Овчинский.

Также в МТШ есть еще три направления обучения – «Искусственный интеллект», «Микроэлектроника и фотоника» и «Технологии связи». В будущем к ним прибавятся «Робототехника и сенсорика», «Цифровые двойники», «Новые производственные технологии» и «Беспилотный транспорт».

Первый новый модуль курса «Аддитивные технологии» рассчитан на 234 академических часа. Слушателей погрузят в процесс 3D-моделирования, обучат обратному инжинирингу и бионическому дизайну. Студентов познакомят с технологиями, оборудованием и основами материаловедения. Во втором модулей на 90 академических часов рассказывают про технологии заготовительных производств, 3D-прототипирование и основы подготовки данных для 3D-печати. Учебная программа называется «Технологии и оборудование аддитивного производства». Слушателей познакомят с профессиональным оборудованием и доступными технологиями аддитивного производства изделий, научат основам проектирования и организации участков заготовительных и аддитивных производств. Еще один модуль «3D-моделирование, обратный инжиниринг и бионический дизайн» слушатели постигают за 72 академических часа. Тут преподают базу виртуального параметрического инжиниринга, учат 3D-моделированию и сканированию изделий.

— Структура программ – модульная, выбор программы и ее наполнение определяются в зависимости от желания и имеющихся навыков слушателя, – рассказал к.т.н., доцент, руководитель образовательной программы «Аддитивные технологии» при Московском политехническом университете Павел Петров.

После итоговой аттестации выпускникам выдают удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Заявки на обучение принимают на сайте МТШ — moscowtechschool.ru.