Ефимов: Столичный производитель выпустил в 8,5 раза больше детской одежды, чем годом ранее

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Москва создаёт максимально комфортные условия для бизнеса в столице. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, помощь города позволяет продолжать развитие не только большим компаниям с именем, но и недавно созданным производствам. Среди них, к примеру, появившаяся в столице в 2017 году компания Mimibaby, выпускающая одежду для детей до пяти лет.

«За это время ей удалось существенно нарастить объемы выпуска, - отметил заммэра. - Только в 2022 году она произвела свыше 12 тысяч единиц продукции – в 8,5 раза больше, чем в 2021-м».

Товары этого производителя можно найти как в столице, так и по всей стране. Например, их предлагают покупателям маркетплейсы Ozon и Wildberries, а также магазины парфюмерно-косметической сети «Золотое яблоко». Для создания своей продукции предприятие применяет исключительно натуральные материалы, выпущенные местными компаниями. Среди основных преимуществ одежды Mimibaby - гипоаллергенность. Этого добиваются с помощью безопасного сырья, произведённого без какого-либо добавления химии и синтетики.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что сейчас в столице детские товары выпускают примерно 30 крупных промышленных компаний. Их ассортимент представлен одеждой, обувью, косметикой, игрушками, развивающими обучающими наборами для школы и дома, интерактивным оборудованием. Эти предприятия, как и многие другие действующие в Москве, вправе пользоваться существенными городскими преференциями. В их числе - выделение земельных участков для МаИП без торгов и налоговые льготы. Есть у них и возможность участвовать в столичной программе «Сделано в Москве». Ее запустили для поддержки и бесплатного продвижения локальных брендов с помощью наружной рекламы, digital, информации в соцсетях и на официальном портале программы. Кстати, MIMIBABY к ней уже присоединилась так же, как и ещё свыше полутора тысяч представителей бизнеса. Среди них примерно сто компаний занимаются выпуском товаров для детей.

Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, за прошлый год в столице произвели в 6,6 раза больше одежды, чем в 2021-м. Компаниям лёгкой промышленности совершить этот рывок помогли в том числе и некоторые зарубежные бренды, покинувшие российский рынок.