Собянин: В клиническом центре «Вороновское» развернут госпиталь для пациентов с новых территорий

На базе клинического центра «Вороновское» будет открыт лечебный госпиталь для участников СВО и жителей новых территорий. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В московском клиническом центре «Вороновское» разместится госпиталь, в котором будут проходить лечение пациенты с новых территорий. Больница будет обслуживать участников спецоперации России на Украине и мирных жителей, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Чтобы разгрузить госпитали на новых территориях и дать им возможность хотя бы частично вернуться к оказанию плановой медицинской помощи гражданскому населению, на базе клинического центра «Вороновское» будет развернут госпиталь для пациентов с новых территорий. Здесь будут получать медицинскую помощь участники СВО, гражданские служащие, в том числе командированные, а также мирные жители, получившие ранения в ходе боевых действий», - написал Сергей Собянин на сайте мэра Москвы.

Госпиталь уже принял 25 пациентов. По словам главы города, в клинике есть все необходимые условия для оказания любого вида медицинской помощи, в том числе высококвалифицированной хирургической и реанимационной.

«Дополнительно развернули операционные общего и специализированного профилей. Госпиталь оснащен современным оборудованием, в том числе аппаратами КТ (стационарным и мобильным), МРТ, С-дуга с возможностью проведения ангиографии под микроскопом. Оборудована вертолетная площадка для экстренной транспортировки пациентов», - рассказал столичный градоначальник.

Клинический центр «Вороновское» - это современная больница, рассчитанная на 800 пациентов с возможностью расширения до 900 коек. Из них половина мест - реанимационные. В госпитале работают врачи ГКБ имени Демихова, филиалом которого является клинический центр «Вороновское». Среди персонала есть медики, получившие опыт работы на новых территориях – они лечили пациентов в составе выездных бригад. Сергей Собянин отметил, что в госпитале пациентам оказывается комплексная помощь. С ними работают врачи-хирурги, нейрохирурги, травматологи, анестезиологи-реаниматологи. При необходимости больным оказывается психологическая помощь.

«На прошлой неделе мы открыли Единый центр поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей, в котором можно получить полный спектр услуг: от психологической и юридической помощи до реабилитации и поиска новой работы. Постараемся окружить вниманием всех, кто в этом нуждается», - рассказал Сергей Собянин.

С лета 2022 года Москва оказывает помощь Донецкой и Луганской Народным Республикам в рамках побратимских соглашений. В нее входит и медицинская поддержка. Выездные бригады московских врачей работают на новых территориях в больницах Луганска и Донецка. За это время столичные хирурги провели более тысячи операций.

Сергей Собянин также напомнил, что с ноября 2022 года московский Госпиталь для ветеранов войн №3 по соглашению с Министерством обороны РФ занимается реабилитацией участников спецоперации.