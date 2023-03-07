Врачи зафиксировали в Москве 1448 новых случаев заражения COVID-19 за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на седьмое марта в Москве выявлено 1448 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки. От последствий и осложнений заболевания скончались 12 пациентов. Такая статистика опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

Большинство заразившихся проходят лечение амбулаторно, а госпитализация понадобилась для 121 человека, которым понадобилось постоянное наблюдение врачей на фоне обострившихся симптомов заболевания и ухудшения самочувствия.

Полностью же выздороветь за прошедшие 24 часа удалось у 3456 человек. Они избавились от всех последствий и симптомов заболевания.

Москва находится на первой строчке в списке по количеству заражений за сутки по всей стране. Второе место также неизменно занимает Санкт-Петербург. На третьей же строчке располагается Самарская область.

Ранее KP.RU писал, что в Москве было выявлено 1588 новых случаев заражения коронавирусом. Обострившийся вирус прервал жизни одиннадцати человек за сутки.