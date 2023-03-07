На западе Москвы мужчину убили и положили труп в диван Фото: ГСУ СК России по Москве

В Москве в одной из квартир на улице Говорова нашли тело хозяина жилища внутри дивана. Это произошло днем седьмого марта. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета столицы.

По факту убийства мужчины возбуждено уголовное дело.

Сейчас на месте преступления работают специалисты, которым предстоит выяснить обстоятельства произошедшего. Также предстоит установить круг подозреваемых и найти необходимые улики.

После установления всей картины произошедшего в квартире на западе Москвы, следователи займутся поиском причастных к преступлению людей. На данный момент проводятся необходимые экспертизы, которые позволят узнать причину смерти хозяина квартиры.

Ранее KP.RU писал, что молодой человек в Москве зарезал подругу невесты из-за конфликта на почве разницы в возрасте. Это произошло во время застолья, а после поножовщины пострадавшая скончалась на месте.