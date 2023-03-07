Жителям рассказали о графике работы социальный учреждений Москвы 8 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве медицинские учреждения, подведомственные Депздраву, будут работать по особому графику восьмого марта. Взрослые поликлиники, а также отделения помощи на дому и кабинеты ОРВИ будут работать с 09:00 до 16:00. Об этом рассказали на портале мэра и правительства Москвы.

Детские поликлиники будут работать на дому с 09:00 до 15:00, а принимать вызовы специалисты будут до 14:00.

Расписание травматологических пунктов не изменится, а некоторые из них могут работать круглосуточно. Также центры телемедицины будут работать в стандартном режиме. Пункты вакцинации будут работать до 16:00.

Отделения «Почты России» также изменят график работы накануне праздника, а 8 марта будет выходной день. Круглосуточные отделения будут работать как и прежде.

Многие важные соцучреждения будут работать в штатном режиме, чтобы помогать людям даже в праздничный день.

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