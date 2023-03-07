Жителям рассказали о графике работы социальный учреждений Москвы 8 марта
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Москве медицинские учреждения, подведомственные Депздраву, будут работать по особому графику восьмого марта. Взрослые поликлиники, а также отделения помощи на дому и кабинеты ОРВИ будут работать с 09:00 до 16:00. Об этом рассказали на портале мэра и правительства Москвы.
Детские поликлиники будут работать на дому с 09:00 до 15:00, а принимать вызовы специалисты будут до 14:00.
Расписание травматологических пунктов не изменится, а некоторые из них могут работать круглосуточно. Также центры телемедицины будут работать в стандартном режиме. Пункты вакцинации будут работать до 16:00.
Отделения «Почты России» также изменят график работы накануне праздника, а 8 марта будет выходной день. Круглосуточные отделения будут работать как и прежде.
Многие важные соцучреждения будут работать в штатном режиме, чтобы помогать людям даже в праздничный день.
Ранее KP.RU писал о старте набора на бесплатные курсы по обучению перспективным профессиям в московских центрах занятости населения. Обучение будет проходить в лучших вузах города.