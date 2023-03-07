Загорелось здание Главного управления МВД России в центре Москвы Фото: ГУ МЧС России по Москве

В Москве на Петровке 38 загорелось здание Главного управления МВД России. Возгорание произошло на втором этаже трехэтажного здания, которое находится на реконструкции. Об этом рассказали KP.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по городу Москве.

Сообщение о возгорании в здании в самом центре Москвы поступило на пульт дежурного в 18:13 и туда незамедлительно были отправлены несколько пожарных расчетов.

По предварительной информации, в одном из помещений загорелись строительные материалы, а общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений пять человек самостоятельно покинули горящее строение.

Уже в 18:57 сообщили о ликвидации открытого горения на втором этаже здания, а уже в 19:15 стало известно о полной ликвидации пожара.

Ранее KP.RU писал о пожаре в высотке на юго-востоке Москвы. В 30-этажном доме загорелись личные вещи людей в квартире на 23 этаже дома. Площадь возгорания составила всего десять квадратных метров, а эвакуация жильцов не понадобилась. Никто не пострадал.