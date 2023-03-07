Из-за пожара в центре Москвы полностью перекрыли движение в сторону 2-го Колобовского переулка Фото: Алина НИЗАМОВА

Из-за пожара в здании Главного управления МВД России на Петровке 38 пришлось полностью перекрыть движение в сторону 2-го Колобовского переулка. О таком ограничении движения в центре столицы рассказали в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На месте пожара работает значительное количество спецтехники, из-за которой и необходимо временное ограничение движения на участке.

Напомним, что ранее KP.RU писал о возгорании в центре Москвы. На втором этаже трехэтажного здания по улице Петровка №38, строение 5, загорелись стройматериалы. Здание находилось на реконструкции, а до приезда пожарных, пять человек самостоятельно эвакуировались.

Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров, а уже в 19:15 сообщили о полной ликвидации пожара. Информации о пострадавших не поступало. Причины возгорания также не известны.