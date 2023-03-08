Наталья Сергунина рассказала о новых площадках и программе ВДНХ в 2023 году

Фото: Пресс-служба ВДНХ

Каждый год ВДНХ удивляет всех интересными новинками. Не стал исключением и 2023-й. Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, в ближайшие месяцы на главной выставке страны ожидается открытие сразу нескольких экспозиций и пешеходных маршрутов. Кроме того, москвичей и туристов ждут сезонные события. В их числе, к примеру, выступления артистов в Зеленом театре в теплую погоду и профориентационные курсы для молодежи в «Технограде».

«ВДНХ — не просто парк, а современный архитектурный и культурный кластер. И он продолжает развиваться. Каждый год открываются новые творческие, познавательные, гастрономические площадки. 2023-й — не исключение. Скоро поклонники искусства смогут побывать на постоянной выставке Третьяковской галереи в историческом павильоне “Центральный”, а в новом павильоне “Атом” разместится экспозиция для тех, кто интересуется наукой и технологиями. Еще одна новинка года — ландшафтный арт-объект “Лента Мебиуса”, многоуровневый пешеходный маршрут протяженностью более 300 метров», — поделилась Наталья Сергунина.

Фото: Пресс-служба ВДНХ

ЧТО ЖДЁТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

- в павильоне № 1 «Центральный» - экспозиция 40 шедевров Третьяковской галереи, среди которых картины, скульптуры, мозаики и другие произведения искусства разных эпох;

- в Ландшафтном парке ВДНХ - пешеходный маршрут «Лента Мебиуса» и сад пяти чувств - зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. Трасса в виде символа бесконечности находится на высоте до восьми метров;

- в Музейном городе ВДНХ - музей молочной промышленности и Политехнический музей;

- в павильоне «Атом» - грандиозная экспозиция, посвящённая ядерным технологиям. Само здание тоже будет необычным. Его украсит консоль, парящая на высоте 53 метра над землей.

Плюс ко всему в этом году ВДНХ по традиции готовит большую программу различных событий, оставаясь по-прежнему главной площадкой празднования Дня Победы, Дня России, Дня города. Встреча лета на ВДНХ всегда отмечена запуском фонтанов. В этот раз - с эффектным шоу при участии артистов Имперского русского балета.

Ещё одним громким летним событием станет Фестиваль национального гостеприимства «Дружба народов». Его гости узнают о традициях регионов России и стран СНГ. А к дню рождения ВДНХ намечена специальная программа по случаю 84-летия выставки.