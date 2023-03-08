Ефимов: На Инвестпортале Москвы зарегистрировано более 10 миллионов уникальных посетителей

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил об увеличении количества уникальных посетителей на Инвестиционном портале Москвы. Всего за девять лет их зарегистрировано более 10 миллионов. Это объясняется активным расширением цифровых сервисов и возможностей платформы.

«Только за прошлый год на ресурсе зафиксировано 2,4 миллиона уникальных посетителей, что на 850 тысяч больше, чем годом ранее, - отметил заммэра. - С начала этого года сайт посетили более 312 тысяч человек, тогда как за тот же период 2022 года – 282 тысячи».

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко назвал наиболее популярную у бизнеса услугу портала. Это запись на осмотр объекта торгов. В целом ее оформили свыше 241,5 тысячи раз. Из них в 2022 году - более 52,3 тысячи раз.

Как уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в списке востребованных сервисов - навигатор мер поддержки. Он пригодился в прошлом году 15,6 тысячи представителям бизнеса. Это на 12,1 тысячи больше, чем годом ранее.

«Всего чуть более чем за два года работы навигатором воспользовались 19,6 тысячи уникальных посетителей», - добавил глава ведомства.

Портал постоянно развивается. Например, в навигатор мер поддержки только за один год добавили 53 различные льготы. Кроме того, удобнее стал интерфейс личного кабинета пользователя. А инвесткарта пополнилась еще одним инструментом. Речь об изохронах, позволяющих пользователям портала на глаз оценить удалённость интересующего сооружения в городе от транспортных и пеших маршрутов. Плюс ко всему в прошлом году благодаря доработке усовершенствовался раздел «Имущество от города». На сегодня в нем можно изучить данные более 5,6 тысячи объектов городской собственности.