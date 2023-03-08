В Москве за сутки выявили 2368 новых случаев заражения COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За прошедшие сутки по данным на 8 марта в Москве зафиксировали 2368 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жизнь десяти москвичей прервалась из-за последствий и осложнений болезни. Об этом стало известно на портале стопкоронавирус.рф.

Большая часть заболевших лечатся на дому, а госпитализация понадобилась для 147 пациентов, у которых наблюдается значительное ухудшение самочувствия и обострение симптомов.

Выздороветь смогли за прошедшие 24 часа 2743 человека в столице.

Врачи рекомендуют своевременно проходить курс вакцинации от коронавируса, чтобы значительно снизить риск заболевания. Также это позволит при заболевании облегчить симптомы.

Ранее KP.RU писал о 1448 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией за сутки по данным на седьмое марта. Болезнь унесла жизни 12 человек в Москве за прошлые сутки.