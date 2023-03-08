Одного человека спасли при пожаре в квартире на Алтуфьевском шоссе Москвы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Алтуфьевском шоссе в доме №86 загорелась одна из квартир на восьмом этаже. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 11:23 и на место незамедлительно выехал пожарный расчет. Об этом рассказали на портале ГУ МЧС России по городу Москве.

Из горящей квартиры удалось спасти одного человека, а еще шесть человек эвакуировали из соседних квартир.

Благодаря оперативной и слаженной работе пожарных, уже к 11:51 возгорание было полностью ликвидировано. Его общая площадь составила 5 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Специалистам предстоит выяснить, что могло послужить причиной возгорания.

Ранее KP.RU рассказывал о пожаре в здании ГУ МВД России на Петровке 38. Там в одном из строений загорелись строительные материалы. Здание находилось на реконструкции, а пять человек покинули его самостоятельно до приезда спасателей.