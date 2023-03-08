Сын вместе с сожительницей убил отца и спрятал труп внутрь дивана Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следователям удалось установить причастность сына и его сожительницы к смерти мужчины в собственной квартире на западе Москвы. Бездыханное тело было найдено внутри дивана. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета столицы.

Благодаря действиям сотрудников правопорядка появились причины подозревать в убийстве сына потерпевшего 1995 года рождения и его сожительницу 1993 года.

Сейчас проводятся необходимые мероприятия, в ходе которого подозреваемые будут доставлены в подразделение столичного Следственного комитета. Сначала их будут допрашивать, а уже после будут проводить следственные действия.

Напомним, что ранее KP.RU писал, что на западе Москвы в квартире нашли тело мужчины, которое было спрятано в диване. По факту убийства сразу же было возбуждено уголовное дело.