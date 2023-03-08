Сергей Собянин: в поликлиниках Москвы появился Цифровой паспорт учреждения Фото: telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

Во всех поликлиниках Москвы появился Цифровой паспорт учреждения. Он позволит главврачам следить за работой с пациентами во всех филиалах своих учреждений онлайн. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Новый сервис ЕМИАС позволит существенно упростить управление медицинскими организациями для главврачей и их заместителей.

Также это способствует на более качественном уровне следить за здоровьем пациента. В паспорте содержится большой набор аналитических данных о работе и качестве оказания медицинских услуг и помощи в конкретном учреждении.

Там можно будет найти сводную статистику, распределяющую пациентов по полу и возрасту, а также там будут данные по отклонениям в лабораторных исследованиях и многие другие данные.

В Москве уже более десяти лет занимаются цифровизацией системы здравоохранения и одна из главных задач на данный момент — развитие единой цифровой платформы. Данные на ней будут доступны не только врачам, но и самим пациентам.

Ранее KP.RU писал, что служба занятости насления в Москве начала отбор на бесплатное обучение перспективным профессиям. Оно будет проходить в ведущих вузах города.