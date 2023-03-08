Сергей Жуков поздравил с 8 марта посетительниц одного из кафе в Москве и спел свой хит Фото: стоп-кадр из видео

В одном из кафе на Патриарших в Международный женский день зашел солист популярной группы «Руки вверх» Сергей Жуков. Он решил поздравить посетительниц кафе с праздников, а те, пользуясь случаем, попросили его спеть. Об этом необычном случае рассказали в Telegram-канале «Новости Москвы».

Исполнитель решил не отказывать в этот прекрасный день и исполнил один из своих хитов «Лишь о тебе мечтаю».

После импровизированного концерта, женщины эмоционально отреагировали на такой неожиданный и приятный подарок и подарили певцу аплодисменты и множество комплиментов.

На кадрах видео можно заметить, как посетительницы улыбаются и подпевают, слушая свою любимую композицию в праздничный день.

Ранее KP.RU писал, что на станциях метро «Театральная» и «Курская» в Москве прошли концерты для пассажирок метро. Они могли насладиться песнями и стихами, а также выступлением целого оркестра. В конце всем женщина подарили цветы.