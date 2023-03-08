Собянин рассказал о вводе в строй новых корпусов индустриального парка «Руднево»

Новый индустриальный парк строится в Некрасовке на месте бывшей промзоны «Руднево». Фото: Telegram-канал Сергея Собянина.

Сергей Собянин рассказал о развитии индустриального парка «Руднево» особой экономической зоны «Технополис Москва». Как сообщил мэр столицы в своем Telegram-канале, на будущей инновационной площадке ввели в эксплуатацию новые корпуса. Строители сдали здания конструкторского бюро и опытного производства.

Глава города отметил, что при их строительстве активно использовались материалы российского производства, успешно заменившие западные аналоги.

«Технологии, которые используются при строительстве индустриального парка «Руднево», - одни из лучших в мире. Элементы зданий - к примеру, блоки инженерных коммуникаций и лифтовые шахты - производятся на российских заводах по уникальной технологии и потом привозятся на стройплощадку и собираются, как конструктор. Это сокращает время постройки корпусов на 35-50%. Недавно достроили здесь здание конструкторского бюро с опытно-производственным цехом», - написал Сергей Собянин.

Индустриальный парк «Руднево» станет шестой площадкой особой экономической зоны «Технополис «Москва». С тех пор, как был утвержден проект, здесь построили уже 16 корпусов и конструкторское бюро. Общая площадь введенных в эксплуатацию объектов составляет 120 тысяч квадратных метров. Индустриальный парк возводится в Некрасовке на месте бывшей промзоны «Руднево». Благодаря этой технологической площадке на юго-востоке Москвы создадут 3 тысячи новых рабочих мест. Территория бывшей промзоны была включена в федеральный реестр индустриальных парков Минпромторга РФ.

Будущими резидентами «Руднево» станут предприятия, выпускающие импланты для медицинской отрасли, реагенты для медицинских лабораторий, печатные платы, электрические конденсаторы, трансформаторы, банкоматы для банковского сектора и многое другое. В статусе резидентов индустриального парка производители будут освобождены от налогов на имущество, транспорт и землю. Кроме того, правительство столицы установит для них ставку налога на прибыль в размере всего 2%. Для резидентов также будет действовать режим свободной таможенной зоны и льготы по аренде земли.

По мнению экспертов, новый индустриальный парк на месте бывшей промзоны благоприятно скажется на развитии социальной жизни города. В этом районе проживает более 170 тысяч человек. Новая производственная площадка, в первую очередь, обеспечит их рабочими местами.

«Некрасовка была построена как жилой район - спальный район - в самых плохих традициях прошлого: без рабочих мест, без соцкультбыта. Сегодня мы пытаемся исправить эту ситуацию, - рассказывал ранее Сергей Собянин. - Помимо строительства метрополитена и дорог в Некрасовке строятся новые детские сады, школы, объекты соцкультбыта. И очень важно, конечно, создание рабочих мест».