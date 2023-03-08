Клиентка напала на сотрудницу банка на северо-западе Москвы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из отделений банка на северо-западе Москвы еще днем 7 марта, недовольная клиентка напала на сотрудницу. В результате ссоры двух женщин, потерпевшей понадобилась медицинская помощь. Об этом рассказали KP.RU в пресс-службе Главного управления МВД России по городу Москве.

Конфликт произошел еще днем, но за помощью врачей пострадавшая обратилась уже вечером. У нее были повреждены мягкие ткани головы.

Что стало причиной столь горячей ссоры не сообщается, а на данный момент проводится проверка, в результате которой возможно будет вынесено процессуальное решение.

Ранее KP.RU писал, что сын вместе со своей сожительницей причастны к убийству отца в его квартире в Москве. Сотрудники правоохранительных органов нашли тело мужчины завернутое в полиэтилен внутри дивана. В ближайшее время подозреваемые будут доставлены в отделение для проведения следственных мероприятий.