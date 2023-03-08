Полуторагодовалый ребенок в Москве случайно закрыл дверь на засов пока мама выносила мусор Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ Москвы

В районе Южное Бутово на улице Веневской полуторагодовалый ребенок случайно закрыл дверь на засов, в тот момент пока его мама ушла выносить мусор. Вернувшись, она не смогла попасть в квартиру. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Взволнованная мама обратилась за помощью к спасателям.

На место прибыли сотрудники аварийно-спасательного обеспечения Московского авиационного центра, которые с помощью трехколенной лестницы проникли в квартиру на третьем этаже через окно, а после открыли дверь изнутри.

Оказавшись снова с ребенком, женщина поблагодарила спасателей, а дополнительная медицинская помощь малышу не понадобилась.

Ранее KP.RU рассказывал об одном спасенном человеке при пожаре в квартире на Алтуфьевском шоссе Москвы. Огнеборцам понадобилось менее получаса на полную ликвидацию возгорания с момента поступления звонка о пожаре.