Владислав Овчинский: московская компания создала решение для видео-конференц-связи, которое способно заменить иностранные аналоги

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Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил, что сервер и видеотерминал защищенной видео-конференц-связи от компании «ХайТэк» включены в единый Реестр российского программного обеспечения. Производителем цифровых решений стал резидент особой экономической зоны «Технополис Москва».

— Цифровизация является одним из абсолютных приоритетов развития страны, и сегодня ее темпы заметно ускорились. Сложившаяся геополитическая обстановка требует от нас большей локализации, в том числе технологий. Столичные компании уверенно идут по пути реализации полного цикла отечественного производства цифровых продуктов – от этапа создания и пилотирования технологии до полномасштабного внедрения конечного цифрового продукта. Инвестиции научно-технического центра «ХайТэк» в создание систем видео-конференц-связи составили свыше 40 миллионов рублей, – рассказал Владислав Овчинский.

ПО, которое попадает в Реестр российского программного обеспечения, можно применять в информационных системах органов госвласти. Такие продукты соответствуют стандартам Минцифры и рекомендованы к использованию.

НТЦ «ХайТэк» стал резидентом ОЭЗ «Технополис Москва» два года назад. Компания занимается решениями для сервисной и технической поддержки телекоммуникационной инфраструктуры. Ее решение, которое включено в реестр, называется IVA AVES. Это программный сервер: он обеспечивает видео-конференц-связь удаленным друг от друга пользователями. Общеизвестные мировые аналоги — Skype, Zoom. Отечественная разработка призвана заменить зарубежные платформы.

Разработка «ХайТэк» может поставляться как в виде аппаратно-программного комплекса, так и в виде отдельного ПО. Ее можно интегрировать в IT-инфраструктуру организации, чтобы обеспечить стабильную видеосвязь. Поскольку новинка — полностью российская разработка, на нее распространяются налоговые льготы. О них в Послании Федеральному Собранию 21 февраля 2023 года говорил президент Владимир Путин. При закупке отечественного ПО на каждый вложенный рубль приходится налоговый вычет в 1,5 рубля.

Поскольку НТЦ «ХайТэк» является резидентом ОЭЗ «Технополис Москва», ему, как и другим компаниям с аналогичным статусом, положены значительные льготы. Например, освобождение на десять лет от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. Предусмотрен набор и других экономических преференций, чтобы снизить финансовую нагрузку на бизнес.