Ефимов: В 2022 году в Москве оформлено более 21 тысячи кредитов по семейной ипотеке

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Программа «Семейная ипотека» набирает обороты по всей стране. При этом Москва по-прежнему остается лидером по оформленным в рамках программы льготным кредитам. Подробностями поделился заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Всего за прошлый год жители получили в столице 21,7 тысячи займов семейной ипотеки. Их общая сумма - 180,2 миллиарда рублей! Если сравнивать с 2021-м, то их число выросло на 43 процента, а объем - на 76 процентов.

«По итогам прошлого года на столицу приходится 12,8 процента от числа выданных в России льготных кредитов и 22,7 процента от их объема», - уточнил заммэра.

Причем как только программа коснулась и семей с одним ребенком, то именно они стали чаще брать льготные займы. На них в 2022 году пришлось более трети кредитов семейной ипотеки.

«Почти каждый пятый заем выдается семьям с двумя детьми, каждый десятый – семьям с тремя детьми», - добавил Ефимов.

Программа позволяет россиянам как оформление нового ипотечного кредита, так и рефинансирование действующего. При этом можно улучшить кредитные условия. Такой вариант в прошлом году выбрали примерно 3,3 тысячи семей москвичей. Как итог - около 15 процентов из всех семейных займов составили именно рефинансированные.

Всего в минувшем году по программе было выкуплено около 1,2 миллиона квадратных метров жилья. Горожане в целом потратили на это огромную сумму - более 273,8 миллиарда рублей! В среднем ставка по займам в столице равнялась 3,62 процента в 2022 году. Это на четверть процентного пункта ниже среднего уровня по стране.

Некоторые данные по семейной ипотеке за пять лет действия программы сообщила министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. Всего жители получили почти 56 тысяч кредитов. Их общая сумма - более 400 миллиардов рублей.

«Это 11,5 процента от общего числа и 22,3 процента от общего объема семейных ипотечных кредитов по России, - уточнила Багреева. - Каждый десятый ипотечный кредит, который был выдан в столице за эти пять лет, – это семейная ипотека».

Спрос на такие кредиты среди жителей Москвы увеличивается каждый год. Для сравнения: в 2018 году - из 150 полученных в столице займов семейным был только один, в 2022-м - каждый четвертый. Программа постоянно улучшается и расширяется.