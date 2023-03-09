Владислав Овчинский: московские производители представили кондитерскую и хлебобулочную продукцию партнерам из стран Персидского залива

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Центр «Моспром» в феврале организовал байерскую программу в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Это бизнес-миссия, цель которой познакомить потенциальных партнеров. Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что арабская сторона высказала заинтересованность в продвижении столичной продукции на рынок Персидского залива.

— Московская пищевая продукция пользуется популярностью в странах Ближнего Востока. Производители хлебобулочных и кондитерских изделий в течение трех дней провели более 70 встреч с потенциальными партнерами. В результате большой спрос на столичную пищевую продукцию наблюдался со стороны ОАЭ, Бахрейна, Катара, Саудовской Аравии и Кувейта, а также Ирана и Пакистана, – рассказал Владислав Овчинский.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Московских промышленников принимали представили онлайн-магазинов, сервисы доставки продуктов, поставщики ингредиентов для пищевой промышленности и дистрибьюторы. Так партнеры из ОАЭ оказались заинтересованы в хлебобулочной и кондитерской продукции. Байеры из Ирана проявили интерес к кондитерским изделиям. Например, холдинг «Коломенский» предложил иранской стороне вывести на внутренний рынок московские вафельные торты.

— Понятны потребности рынка и какую продукцию наша компания может ему предложить. Проведено более 16 переговоров не только с представителями Арабских Эмиратов, но и других стран Персидского залива: Оман, Саудовская Аравия, Иран, Палестина, — рассказал по итогам визита директор по экспорту холдинга Артур Зубарев.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Участники бизнес-миссии также посетили крупнейшую выставку пищевой промышленности GULFOOD 2023. На форуме состоялся ряд деловых встреч с крупнейшими производителями и поставщиками Ближнего Востока.

Центр «Моспром» находится в ведомстве Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. Он занимается индивидуальной поддержкой экспортеров. Сотрудники центра анализируют целевые рынка сбыта для столичных производителей и помогают им искать партнеров за рубежом. Байерская программа для московского бизнеса проводится бесплатно.