«Склад» с 1,5 кг наркотиков обнаружили у семейной пары в Новой Москве

Правоохранители изъяли около 500 граммов эфедрона, более 190 граммов МДМА и почти 1 килограмм гашиша Фото: МВД Медиа

В Новой Москве сотрудники правоохранительных органов задержали семейную пару – 34-летнего мужчину и его 39-летнюю супругу, которые работали на онлайн-наркомаркет и хранили дома около 1,5 кг запрещенных веществ, сообщили на сайте «МВД Медиа».

У злоумышленников изъяли около 500 граммов эфедрона, более 190 граммов МДМА и почти 1 килограмм гашиша. Также у них обнаружили электронные весы и упаковочные материалы, а также свыше 2,5 тысячи капсул красно-жёлтого цвета, их направили на экспертизу. Запрещенные вещества подозреваемые продавали.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу, женщина находится под домашним арестом. Расследование продолжается.

Ранее KP.RU писал, что наркотики нашли сотрудники ГИБДД у пассажира «Киа Рио» на севере Москвы. Молодой человек сильно нервничал, поэтому инспекторы решили его досмотреть.