Главный нефролог Москвы Котенков: почки нужно проверять раз в год

Чтобы исключить патологию почек следует сдать анализы и пройти обследование Фото: Shutterstock

Раз в год необходимо проводить обслуживание почек, заявил главный нефролог Москвы Олег Котенков.

По словам врача, почки регулируют водно-солевой баланс, спасают от отравления, участвует в метаболизме минералов и костей, контролируют артериальное давление. Кроме того, этот орган причастен к выработке гормона D и эритропоэтина.

Котенков предупредил, что отеки, отдышка, повышенное давление часто предупреждают о проблемах с почками. Еще одни возможные симптомы – осталось, тошнота, бессонница, потеря аппетита. Чтобы исключить патологию почек следует сдать анализы.

Нефролог добавил: к тяжелым поражением почек могут привести препараты для похудения. Также не стоит злоупотреблять БАДами. Для нормальной работы почек нужно вести правильный образ жизни, отказаться от вредных привычек, следить за количеством употребляемого натрия.

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