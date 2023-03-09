Москва
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 марта 2023 7:58

Главный нефролог Москвы Котенков: почки нужно проверять раз в год

Отеки, отдышка, повышенное давление часто предупреждают о проблемах с почками
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Чтобы исключить патологию почек следует сдать анализы и пройти обследование

Чтобы исключить патологию почек следует сдать анализы и пройти обследование

Фото: Shutterstock

Раз в год необходимо проводить обслуживание почек, заявил главный нефролог Москвы Олег Котенков.

По словам врача, почки регулируют водно-солевой баланс, спасают от отравления, участвует в метаболизме минералов и костей, контролируют артериальное давление. Кроме того, этот орган причастен к выработке гормона D и эритропоэтина.

Котенков предупредил, что отеки, отдышка, повышенное давление часто предупреждают о проблемах с почками. Еще одни возможные симптомы – осталось, тошнота, бессонница, потеря аппетита. Чтобы исключить патологию почек следует сдать анализы.

Нефролог добавил: к тяжелым поражением почек могут привести препараты для похудения. Также не стоит злоупотреблять БАДами. Для нормальной работы почек нужно вести правильный образ жизни, отказаться от вредных привычек, следить за количеством употребляемого натрия.

Ранее KP.RU писал, что косметолог Оксана Павленко рассказала об опасности устройств с микротоками. Ими нельзя пользоваться онкобольным, эпилептикам и тем, у кого есть пирсинг.