В Москве выявили 2 404 новых случая COVID-19 за сутки

С начала пандемии в столице COVID-19 выявили у 3 439 248 человек Фото: pixabay.com

Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 2404 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее в столице COVID-19 заболели 1448 человек, сообщили на сайте стопкоронавирус.рф 9 марта.

Госпитализация потребовалась для 102 жителей столицы, еще 2447 пациентов выздоровели, вирус унес жизни 11 человек. Всего с начала пандемии в столице COVID-19 выявили у 3 439 248 человек, 3 241 382 горожан вылечились после болезни, 48 306 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирус» умерли.

В России коронавирусом заразились еще 12 496 человека. В стационары опали 657 жителей страны, 12 536 пациентов выздоровели, 40 россиян скончались от последствий и осложнений болезни.

Ранее KP.RU писал, что оба компонента вакцины «Спутник V» доставили во все прививочные пункты Москвы. Ранее сообщалась, что в наличии не было первого компонента препарата. Сделать прививку можно по живой очереди в пункте вакцинации в ГУМе и в Троицкой городской больнице, а также по записи – в десяти столичных поликлиниках.