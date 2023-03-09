Москвич покончил с собой после ссоры с возлюбленной из-за подарка на 8 марта

В Москве мужчина покончил с собой после ссоры с возлюбленной Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве 35-летний мужчина покончил с собой после ссоры с девушкой. Инцидент произошел в Международный женский день – 8 марта, сообщил источник KP.RU.

В СМИ и социальных сетях утверждается, что пара якобы повздорила из-за подарка: мужчина не подготовил никакой презент своей возлюбленной на 8 Марта, поэтому его подруга устроила скандал. После этого у жителя столицы сдали нервы, и он свел счеты с жизнью. Обстоятельства и детали случившегося устанавливаются.

Ранее KP.RU писал, что в Долгопрудном мужчина облил спиртом жену и поджег ее. Все произошло 16 февраля. Три дня пострадавшая занималась самолечением, но затем все-таки обратилась в медицинское учреждение. Женщину срочно госпитализировали. У нее диагностировали ожоги 20% тела. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.