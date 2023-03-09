Ликсутов рассказал, как оплачивать парковку у метро без комиссии

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Пользователи приложения «Парковки России» теперь могут пополнять парковочный счет и оплачивать городские уличные парковки без комиссии. Это касается в том числе парковок, расположенных у станций московского метрополитена. Среди других услуг, которые можно оплатить без комиссии – покупка абонементов на уличные парковки, оплата круглосуточных резидентных разрешений, штрафов АМПП или МАДИ, эвакуации и проездов по Московскому скоростному диаметру.

Отметим, что приложение «Парковки России» – самый популярный сервис для оплаты уличных парковок. Через него проходит более 95% парковочных сессий в Москве.

«Мы продолжаем выполнять поручение мэра Москвы и делать цифровые сервисы не только удобнее, но также доступнее и выгоднее для автомобилистов, — отметил заместитель мэра в Правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - Теперь в приложении «Парковки России» можно пополнять парковочный счет через систему быстрых платежей или картой без банковской комиссии — расходы возьмет на себя город. Это коснется 6,8 миллионов пользователей «Парковок России».

В приложении «Парковки России» автомобилисты также могут без комиссии оплатить городские парковки со шлагбаумом - в том числе, перехватывающие, расположенные рядом со станциями метро, МЦК или МЦД.

Добавим, сейчас в столице действует 81 перехватывающая парковка у самых востребованных станций метро, МЦК и МЦД. Автомобилисты могут оставлять машину на них бесплатно с 5:30 до 2:00 при совершении не менее двух поездок на метро, МЦК или МЦД, первая из которых – от ближайшей к парковке станции. Если водитель не пересел на городской транспорт, то час стоянки с 6:00 до 22:00 составит 50 рублей, а с 22:00 до 6:00 – 50 рублей в час в течение первых 2 часов, далее – бесплатно.