Женщина нанесла своему сожителю более 60 ножевых ранений во время пьяной ссоры в Москве

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» Фото: ГСУ СК России по Москве

В Москве правоохранители задержали 49-летнюю женщину, обвиняемую в убийстве сожителя. Об этом сообщили в столичном главке СК РФ.

По данным следствия, 7 марта 2023 года в квартире на ул. Маршала Савицкого обнаружили труп 57-летнего мужчины. По подозрению в убийстве задержали сожительницу погибшего. Как выяснилось, во время пьяной ссоры на почве семейных разногласий женщина нанесла мужчине более 60 колото-резаных ранений в области туловища, головы, шеи. Он скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Женщина признака вину, ей предъявили обвинение. Уточняется, что ранее она была судима за аналогичное преступление. В ближайшее время фигурантку заключат под стражу. Расследование продолжается.

Ранее KP.RU писал, что москвич покончил с собой после ссоры с возлюбленной 8 марта. Между паркой произошел конфликт из-за подарка.