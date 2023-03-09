Около 50 тыс. ветеранов-москвичей получат материальную помощь к 78-й годовщине Победы

Материальную помощь традиционного предоставляют к 9 мая Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве к 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне ветеранам и труженикам тыла окажут материальную помощь. Размер выплат составит от 10 до 25 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Сергей Собянин, сообщили на сайте mos.ru.

Уточняется, что традиционно к 9 Мая помощь предоставят: инвалидам и участникам ВОВ; военнослужащим, проходившие службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии; военнослужащим, награжденным орденами и медалями СССР с 22 июня 1941 по 3 сентября 1945 года.

Кроме того, выплаты назначаются людям, награждённым медалью «За оборону Ленинграда», участникам обороны Москвы, жителям блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, труженикам тыла, бывшим узникам концлагерей, вдовам бойцов, погибших в годы ВОВ, инвалидам с действа, которые получили увечья в годы ВОВ.

Также материальную помощь получат лица, награжденные знаком «Почетный донор СССР» за сдачу крови в годы войны и граждане, родившиеся до 31 декабря 1931 года.

Выплаты ко Дню Победы назначат примерно 50 тыс. человек.

Ранее KP.RU писал, что около 700 проживающих в Подмосковье ветеранов получили выплаты к годовщине снятия блокады Ленинграда.