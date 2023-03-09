Мужчина украл два телефона у пассажирки на станции метро «Киевская» в Москве

Мужчине предъявили обвинение в краже Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве суд отправил под стражу 31-летнего мужчину, обвиняемого в краже мобильных телефонов в столичном метро, сообщили в телеграм-канале прокуратуры.

Инцидент произошел на платформе станции метро «Киевская». Злоумышленник, убедившись, что за ним никто не наблюдает, подошел к пассажирке и вытащил из ее сумки два мобильных телефона. После этого один смартфон мужчина продал, а второй оставил себе. Впоследствии его изъяли правоохранители.

Личность вора установили с помощью камер видеонаблюдения в метро. Как выяснилось, ранее он был судим за кражи, совершенные в столичной подземке. Мужчине предъявили обвинение по п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная из сумки, находившейся при потерпевшей».

Ранее KP.RU писал, что мужчина украл телефон у пассажирки метро Москвы, спрыгнул на пути и забежал в тоннель. Все произошло на станции «Курская». Злоумышленника поймали, он предстанет перед судом.