Акция по комплексной вакцинации собак начнется Москве с 10 марта

За 10-14 дней до прививки желательно провести профилактику против глистов Фото: Shutterstock

В Москве с 10 марта во всех государственных ветеринарных клиниках стартует акция о комплексной вакцинации собак «Защити своего питомца по максимуму». На протяжении месяца прививку можно сделать со скидкой в 15%. Необходима предварительная запись, сообщили на сайте столичной мэрии.

Комплексная вакцинация защищает собак от парагриппа, лептоспироза, чумы плотоядных и других заболеваний. За 10-14 дней до прививки желательно провести профилактику против глистов. Перед процедурой собаку осмотрят – вакцинируют только здоровых питомцев.

Записать питомца на комплексную вакцинацию можно онлайн или по телефону контакт-центра ветклиники.

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