Обложной снегопад в Москве продлится до вечера 9 марта

Снег будет идти до 18-19 часов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве начинается снегопад, в ближайшие часы осадки накроют всю столицы. Снег будет идти до 18-19 часов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале «Часовой погоды».

По словам синоптика, видимость в городе ухудшится до двух-четырех километров. Всего за несколько часов выпадет около 2-3 мм осадков в переводе на воду, высота снежного покрова вырастет еще на один сантиметр.

Тишковец предупредил, что ночь в Москве ударят мороза до 5-10 градусов. Однако в пятницу в столице немного распогодится, температура воздуха немного повысится.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Роман Вильфанд спрогнозировал «тютчевскую» погоду в Московском регионе в ближайшие три дня. Сначала в столице подморозит, затем в город вернется оттепель. Однако потепление будет сопровождаться порывистым ветром, ледяной крупой и гололедицей.