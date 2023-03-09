Прокурор запросил пожизненный срок для экс-полковника Гази Исаева по делу о терактах в метро Москвы

Прокурор просит пожизненный срок для бывшего главы ОМВД по Кизлярскому району Дагестана Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гособвинение запросило пожизненный срок для экс-полковника ОМВД по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаева по делу о терактах в столичном метро в 2010 году, сообщает ТАСС.

Сторона обвинение считает, что Исаев был участником запрещенной в РФ организации «Имарат Кавказ»* и активно участвовал в подготовке к теракту на станции метро «Лубянка» в марте 2010 года. Ему предъявили обвинение по статьям 205 УК РФ «Террористический акт» 209 УК РФ и 210 УК РФ «Участие в организованном преступном сообществе и бандитизм».

В то же время адвокат Исаева просит суд оправдать своего подзащитного. Он утверждает, что против экс-начальника полиции нет прямых улик. Сам Гази Исаев вину не признает.

Из материалов дела следует, что Гази Исаев, используя свое служебное положение, прикрывал деятельность преступников. Также утверждается, что обвиняемый неоднократно перевозил руководителей группировки, а также доставил одну из смертниц на автостанцию для ее отправки в Москву. Двойной теракт произошел на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» 29 марта 2010 года. Погибли 39 человек, еще 100 пассажиров получили травмы.

*- запрещена на территории РФ.