Рублево-Архангельская линия метро может включить в себя станции «Деловой центр» и «Шелепиха»

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Сегодня в рамках строительства Рублево-Архангельской линии метро как один из перспективных вариантов развития рассматривается включение станций «Шелепиха» и «Деловой центр» в состав этой линии. Если будет выбран именно этот вариант развития, то станции будут закрыты для проведения работ. При этом обращаем внимание на то, что план производства работ ещё не готов, поэтому преждевременно говорить о сроках и иных изменениях режима работы отдельных участков метро. Просим руководствоваться достоверной информацией из официальных источников.

Как ранее сообщили в департаменте транспорта, после запуска Рублево-Архангельской линии у более чем 700 тыс. жителей появятся новые маршруты — например, путь из Хорошево-Мневники до Москва-Сити станет в 2 раза быстрее. При этом экономия на ряде маршрутов составит 60-80 минут в день. У почти 130 тыс. людей впервые появятся станции метро в пешей доступности — например, «Звенигородская» и «Бульвар Карбышева». Жители, которые ездят до станций Таганско-Краснопресненской линии на наземном транспорте, смогут пересесть на метро, а фиолетовая линия разгрузится на 15%, Арбатско-Покровская — на 7%.