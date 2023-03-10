Овчинский: В Кунцево инвестор начал разработку котлована новых бизнес-центров

Предоставлено Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил о строительстве бизнес-центров в Кунцево на западе столицы. Инвестор уже ведет разработку котлована для возведения зданий. Проект реализуется по программе МПТ согласно подписанному в 2021 году договору между городом и застройщиком «Рублево-Архангельское».

«Инвестор вложит 6,2 миллиарда рублей в создание двух офисных зданий площадью 44 тысячи квадратных метров, - отметил глава ведомства. - Ввод в эксплуатацию объектов пройдет в два этапа - в 2024 и 2025 годах».

По его словам, благодаря проекту в столице появятся свыше 3,3 тысячи новых рабочих мест. Семиэтажный корпус офисного квартала А23 от пола до потолка заполнят центральным атриумом. Благодаря такой архитектуре в здании будет больше солнечного света. Особенно повезло с этим дополнительным освещением тем, кто будет работать в размещённых по периметру кабинетах. Все этажи украсят открытыми озелененными террасами. А первый этаж ещё займут и магазины с кафе.

Еще один офисный квартал А24 также будет с единым атриумом, высота которого составит 34 метра. Пространство со второго по седьмой этажи отдадут под офисы. Кроме того, в здании разместится зал-трансформер для деловых переговоров, семинаров, конференций и других мероприятий. Здесь также появятся магазины, кафе и лаунж-зона. Отличным дополнением к этому станет открытая терраса на кровле. На площади 650 квадратных метров можно устроить места для отдыха или проведения встреч. Оба офисных здания оснастят паркингом. В каждом из них под стоянку выделят два подземных этажа.

Напомним, программа МПТ позволяет комплексно застраивать новые городские кварталы. Участвующие в ней инвесторы вправе получить частичное или 100-процентное освобождение от платы за изменение вида разрешенного использования (ВРИ) земли, выделенной для строительства жилья. Нужно лишь выполнить обязательное условие - возвести ещё сооружение для размещения в нем дополнительных рабочих мест. В дальнейшем застройщику полагаются существенные льготы при ускорении стройки. В программу принимаются уже занятые возведением жилой недвижимости инвесторы, а также желающие в ближайшее время запустить свой проект. Они могут направлять заявки через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.