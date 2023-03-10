Овчинский: Атомные плавучие энергоблоки оснастят системами радиационного контроля от московского производителя

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Москва занимает ведущее место среди самых известных в мире центров науки и технологий. Судите сами: более 3,5 тысячи работающих в столице промышленных компаний заняты разработкой и производством изделий для разных сфер нашей жизни. Среди них - научно-производственное предприятие (НПП) «Доза». О его деятельности рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Столичная компания заключила контракт на производство и поставку автоматизированных систем радиационного контроля «Феникс» для четырех российских модернизированных атомных плавучих энергоблоков, - отметил глава ведомства. - Там их будут применять для контроля радиационного фона».

Система «Феникс» состоит из радиометров и дозиметров, блоков детектирования излучений, а также блока обработки и передачи информации. Все это необходимо на атомном плавучем энергоблоке, чтобы обеспечивать энергией крупные промышленные предприятия и горнодобывающие комплексы. Подписанный договор предусматривает не только изготовление на НПП «Доза» таких автоматизированных систем, но и проведение их испытаний.

Как уточнил генеральный директор НПП «Доза» Алексей Нурлыбаев, разработка стала пятым поколением систем радиационного контроля. Главное - ничего подобного в мире сейчас нет.

«Благодаря инновационным инженерным решениям, высокой степени стандартизации и использованию современных информационных технологий в системе достигнуто уникальное сочетание надежности и удобства эксплуатации», - пояснил представитель компании.

Системой уже оснастили четыре российских атомных ледокола и судно для перевозки жидких радиоактивных отходов. Теперь «Феникс» поставят ещё на три атомных ледокола. Такие контракты были подписаны в 2022 году.

Напомним, инвесторы после локализации своих производств в столице получают выход на крупные рынки сбыта. Им также обеспечены все возможности для пользования развитой инфраструктурой. Кроме того, город предлагает предприятиям мощную системную поддержку. Это свыше двух десятков различных мер, среди которых целевые займы и субсидии. Плюс ко всему бизнесу доступен целый пакет антикризисных инструментов.