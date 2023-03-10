Мужчина заживо сгорел при пожаре в квартире на Малой Калитниковской улице в Москве

Пожар в квартире на 7 этаже произошел ночью 10 марта Фото: прокуратура Москвы

В Москве в квартире жилого дома, расположенного на улице Малая Калитниковская, ночью произошел пожар. После тушения огня в одной из комнат нашли труп мужчины 1960 года рождения, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем пво время курения. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. На месте происшествия их работу координировал Таганский межрайонный прокурор Дмитрий Боков. Идет процессуальная проверка.

Ранее KP.RU писал, что 1 марта мужчина заживо сгорел при пожаре в бытовке на юго-востоке Москв. Тело обнаружили после ликвидации возгорания, личность погибшего не уточнялась. Как выяснилось, житель столицы поводил электромонтажные работы. По фатку случившегося была организована проверка.