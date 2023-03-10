Ефимов: В Западном округе Москвы появится более 10 тысяч новых рабочих мест благодаря проектам КРТ

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о проектах комплексного развития территорий (КРТ) на западе столицы. Всего сейчас инвесторы и городские операторы занимаются 25 такими проектами. Реализация четырёх из них запланирована в Западном округе Москвы. Благодаря КРТ появятся примерно 436 тысяч квадратных метров нежилых сооружений. В них разместятся свыше 10 тысяч дополнительных рабочих мест. В списке преобразуемых территорий в западных районах города такие бывшие промзоны, как «Кунцево» - два участка в Можайском районе и Кунцево, «Западная водопроводная станция» - площадки в Солнцево. К ним добавились и неэффективно используемые земли в Тропарево-Никулине на Никулинской улице. Все вместе занимает 45,5 гектара. В планах инвесторов и городского оператора построить здесь более миллиона «квадратов» недвижимости. Причем около половины этого объема будет нежилой. В итоге город получит в районах ещё больше различной инфраструктуры. В частности, деловой, промышленной, социальной и спортивной.

«В результате в столице появится более 10 тысяч новых рабочих мест, - отметил заммэра. - Из них свыше 4,6 тысячи – в Можайском районе, более 3,7 тысячи – в Солнцеве, почти 1,3 тысячи – в Кунцеве и свыше 500 – в Тропарево-Никулине».

Напомним, с помощью программы КРТ в столице достигается баланс городской застройки. Вместо закрытых промышленных зон и заброшек по всей Москве создаются комфортные жилые кварталы, места для занятий спортом, социальные сооружения, разная недвижимость. Все это даёт возможность открывать новые рабочие места.

Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, реализуемые на западе городе четыре проекта КРТ позволят построить около 436 тысяч «квадратов» общественно-деловых и производственных объектов. Например, в их числе - логистический центр. Его площадь - 90 тысяч квадратных метров. Ещё одно здание - спортивный комплекс с бассейном и игровым залом. Площадь будущего строения - 6,2 тысячи квадратных метров.

«Кроме того, появятся детский сад для 450 воспитанников, колледж, поликлиники, культурно-досуговый центр, кафе, рестораны и другие объекты», - добавил Гаман.

Жилье тоже построят - более 596 тысяч квадратных метров. Из них свыше 156 тысяч квадратных метров выделят переселенцам программы реновации. В этих квартирах отметят новоселье жители намеченных под снос домов в Кунцево.

Эффект от программы КРТ впечатляет. Всего город получит дополнительно 550 тысяч рабочих мест, семь триллионов рублей инвестиций и примерно три триллиона рублей поступлений в столичный бюджет.