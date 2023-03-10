Иван Бобров: в Люблино демонтировали нелегальные коммерческие объекты

Фото: Shutterstock

Госинспекция по недвижимости выявила незаконно возведенные постройки рядом с учебным заведением на территории Юго-Восточного административного округа. Об этом сообщил начальник Госинспекции, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

На участке в районе владений 5 и 7 по улице Цимлянская располагалась группа строений, в которых работали автомойка и точка быстрого питания.

«Постройки общей площадью 441 квадратный метр не состояли на государственном кадастровом и техническом учете, на них не были зарегистрированы права собственности, – уточнил Иван Бобров. - Кроме того, инспекторы установили, что земельный участок для размещения объектов не предоставлялся и не оформлялась разрешительная документация на их возведение. Из-за нецелевого использования участка строения подлежали демонтажу».

В настоящее время самовольно возведенные коммерческие объекты ликвидированы силами ведомства.