Москвичей предупредили о гололедице и тумане с видимостью 200-700 метров

Туман сохранится до утра Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Москве до утра 10 марта местами сохранится туман – видимость составит 200-700 метров. Кроме того, на улицах и дорогах сохранится гололедица, сообщили на сайте столичной мэрии.

Из-за плохой видимости автомобилистов призывают быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию, не превышать скорость, избегать резких маневров, например, обгонов и перестроений. В таких погодных условиях возрастает риск попадания в аварию. В случае ЧП следует звонить в экстренные службы по единому номеру 112.

Ранее KP.RU писал, что небольшой снег, гололедица и до -4 градусов ожидаются в Москве 10 марта. Ночью воздух остынет до 11-13 градусов ниже нуля. Атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба, что ниже нормы. При этом днем 11 марта столбики термометров покажут около -2…0 градусов, потепление будет сопровождаться ветром до 15-20 м/с.