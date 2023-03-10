Десятиклассник проломил череп сверстнику во время драки в школе на востоке Москвы

Пострадавшего подростка госпитализировали в больницу Фото: Александр ГЛУЗ

На востоке Москвы десятиклассники устроили драку на перемене. Один из школьников пострадал – подростка госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сообщают РИА Новости.

Оба несовершеннолетних не стоят на учете в НД, ПНД и ОНД. По месту учебы и месту жительства юношей характеризуют положительно.

По данным источника – конфликт произошел 9 марта. Между учащимися произошла словесная перепалка, которая переросла в драку. Один из подростков ударил сверстника по голове, пострадавший попал в медицинское учреждение.

Директор школы «Новокосино» Виктор Дьячков прокомментировал инцидент. По его словам, подростки поссорились во время переписки в чате. «Школьников разняли учителя и другие ребята, сотрудники школы вызвали скорую помощь. Врач скорой помощи совместно с мамой пострадавшего приняли решение о необходимости госпитализации. В данный момент пострадавший ученик находится в больнице», - цитирует директора «Мослента».

Он добавил, что с десятиклассниками проведены профилактические мероприятия. Детали случившегося устанавливаются

Ранее KP.RU писал, что жительница Подмосковья сломала позвоночник ребенку за то, что он толкнул ее сына с горки. Инцидент произошел на детской площадке. Материалы дела передали в СК.