Прокуратура начала проверку после драки школьников на востоке Москвы

Между несовершеннолетними ранее неоднократно возникали разногласия и конфликты Фото: прокуратура Москвы

Прокуратура организовала проверку после драки между старшеклассниками в одной из школ на востоке столицы, сообщили в телеграм-канале ведомства.

Инцидент произошел утром в пятницу, 9 марта. Драку устроили ученики 2006 года рождения. В результате потасовки один из подростков получил травмы. Медики скорой помощи госпитализировали юношу в больницу.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. Материалы проверки будут переданы в территориальный орган столичного СК РФ.

В ГСУ СК России по Москве сообщили KP.RU, что между несовершеннолетними ранее неоднократно возникали разногласия и конфликты.

Ранее KP.RU писал, что десятиклассник проломил череп сверстнику во время драки в школе на востоке Москвы. Школьников разняли одноклассники и учителя. По словам директора учебного заведения, ребята повздорили в чате, а затем подрались на перемене. С ними провели профилактические мероприятия.