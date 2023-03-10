Девушка пыталась похитить бутылку водки и дезодорант из магазина в центре Москвы

Девушка угрожала охраннику торговой точки канцелярским ножом Фото: МВД Медиа

В Москве сотрудники полиции задержали 20-летнюю девушку, которая пыталась украсть бутылку водки и дезодорант в одном из магазинов города, сообщили на сайте «МВД Медиа».

Девушка приехала в столицу из Краснодарского края. По версии полиции, она зашла в супермаркет, взяла с полки бутылку водки и дезодорант, а затем спрятала товары во внутренние карманы куртки.

Охранник остановил посетительницу. Она стала размахивать канцелярским ножом перед лицом мужчины, однако сотруднику торговой точки удалось выхватить из рук девушки острый предмет. После того налетчица вернула похищенное и убежала.

Спустя время девушку задержали. В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело о разбое. Она находится под стражей.

Ранее KP.RU писал, что в Подмосковье задержали серийного вора автомобильных колес и дисков. Мужчина скрывался от следствия – для этого он переехал в Москву и сменил номер телефона.