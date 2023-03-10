Врач рассказала, при каком уровне антител нужно делать прививку от краснухи и кори

Анализ на уровень антител можно бесплатно сдать в городских поликлиниках Фото: Мария ЛЕНЦ

При низком уровне антител взрослым необходимо ревакцинироваться от краснухи и кори. Это особенно важно для женщин, планирующих беременность, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на заведующую онсультативно-диагностическим отделением Перинатального центра городской клинической больницы №67 им. Ворохобова Депздрава Москвы Лусине Даниелян.

Врач отметила: чтобы проверить напряженность иммунитета к инфекционным заболеваниям, нужно сдать кровь из вены для выявления IgG. В столичных поликлиниках такой анализ можно сделать бесплатно. Для этого нужно получить направление от врача-терапевта.

« В случае кори пороговое значение IgG более 0,18 МЕ/мл означает, что иммунитет есть, в случае краснухи - IgG более 10,0 МЕ/мл. Если же значения IgG ниже, то желательно сделать ревакцинацию», - пояснила эксперт.

Прививку против краснухи могут получить взрослые от 18 до 25 лет, а от кори – граждане в возрасте до 35 лет. Важно условие – вакцинируют не болевших, не привитых, либо привиты один раз.

Ранее KP.RU писал, что главный нефролог Москвы Олег Котенко призвал хотя бы раз в год проверять почки. Отеки, отдышка, повышенное давление часто предупреждают о проблемах с органом.

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