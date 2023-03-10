Причалы Москвы начали готовить к открытию навигационного сезона

В Москве городские службы приступили к подготовке причалов к открытию навигации Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве городские службы приступили к подготовке причалов к открытию навигации, сообщили в телеграм-канале КГХ.

Работы проведут на 44 причалах. Специалисты очистят их льда и снега, промоют лестничные сходы, напольные покрытия, облицовку стен, а затем проведут пескоструйную обработку гранитных поверхностей и металлических ограждений. При необходимости рабочие отремонтируют основания причалов и заменят отбойники.

Кроме того, для безопасности пассажиров на причалах обновят разметку и указатели на посадку и высадку. А в период навигации проведут подводное обследование и очистят дно от ила, мусора и металлолома.

Ранее KP.RU писал, что Южный речной вокзал в Москве планируют открыть 22-24 апреля 2023 года. Он станет одной из остановок будущего второго речного маршрута. Объекту вернут первоначальный архитектурный облик.